Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершились

Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершилисьСаммит российской и американской сторон продлился более трех часов
Российская и американская делегации завершили переговоры в расширенном составе, сообщается на сайте Кремля.
Беседа Путина и президента США Джо Байдена в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков — началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут, после чего президенты ушли на перерыв перед началом второй части переговоров.
Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа — в 17:00 мск. От российской делегации на нем присутствовали — кроме российского лидера и главы внешнеполитического ведомства — помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также в российскую делегацию входят заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
С американской стороны, кроме Байдена и Блинкена, в расширенном заседании приняли участие заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, посол США в Москве Джон Салливан, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.
В повестке двусторонней встречи в расширенном составе были состояние и перспективы развития двусторонних отношений, тема стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Также в повестку встречи были включены нерешенные вопросы двусторонних отношений. Часть вопросов касалась экономического сотрудничества, изменения климата и Арктики, а также противодействие коронавирусной инфекции. Кроме того президенты на встрече должны были обсудить региональные проблемы, среди которых Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане и на Корейском полуострове, Нагорный Карабах, Украина и Белоруссия. Все эти темы были согласованы в ходе подготовки встречи двух президентов.
Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. Позже помощник президента Ушаков уточнил, что в повестку войдут также войдут задержания российских граждан в третьих странах за последнее десятилетие, захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, Сирии и на Ближнем Востоке в целом.