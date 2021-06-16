Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершились

В повестке двусторонней встречи в расширенном составе были состояние и перспективы развития двусторонних отношений, тема стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Также в повестку встречи были включены нерешенные вопросы двусторонних отношений. Часть вопросов касалась экономического сотрудничества, изменения климата и Арктики, а также противодействие коронавирусной инфекции. Кроме того президенты на встрече должны были обсудить региональные проблемы, среди которых Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане и на Корейском полуострове, Нагорный Карабах, Украина и Белоруссия. Все эти темы были согласованы в ходе подготовки встречи двух президентов.