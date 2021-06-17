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Трамп оценил саммит Путина и Байдена в Женеве

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что саммит президентов России и США в Женеве 16 июня был удачным для Москвы, но не для Вашингтона. Такое заявление он сделал в ходе интервью Fox News.

«Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Он отметил, что очень хотел бы отменить санкции в отношении России, потому что российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным.  »Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки», — пояснил Трамп.

По его словам, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США. «Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое. Могло бы произойти много хорошего», — сказал бывший президент.

Трамп рассказал, что «по-настоящему хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным. Однако он добавил, что «никто не проявлял большей жесткости в отношении России». Говоря о российско-американских отношениях, Трамп заявил, что «они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран».

Саммит Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Сначала президенты провели встречу в узком формате, на которой присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики. После перерыва переговоры продолжились в расширенном составе. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных