Трамп оценил саммит Путина и Байдена в Женеве

Он отметил, что очень хотел бы отменить санкции в отношении России, потому что российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным. »Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки», — пояснил Трамп.