Зеленский обратился к Путину на русском языке

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да Бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал Зеленский.