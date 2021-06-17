Зеленский обратился к Путину на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с иностранными СМИ обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке. Интервью опубликовано на сайте президента Украины.
«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да Бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал Зеленский.
Он отметил, что, «когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, «двусторонние отношения».
Зеленский подчеркнул, что у России и Украины общая история.
26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию. 28 апреля президент Украины назвал идеальным местом для встречи с российским коллегой Ватикан, а 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов к переговорам с Зеленским по проблематике двусторонних отношений.