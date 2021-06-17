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Зеленский обратился к Путину на русском языке

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с иностранными СМИ обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке. Интервью опубликовано на сайте президента Украины.

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да Бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал Зеленский.

Он отметил, что, «когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, «двусторонние отношения».

Зеленский подчеркнул, что у России и Украины общая история.

26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию. 28 апреля президент Украины назвал идеальным местом для встречи с российским коллегой Ватикан, а 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов к переговорам с Зеленским по проблематике двусторонних отношений.

Ранее по теме: Путин рассказал о предложении Зеленского обсудить международную безопасность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных