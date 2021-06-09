Путин рассказал о предложении Зеленского обсудить международную безопасность

«Когда мы спросили на уровне администраций, о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ: по международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, и для Украины. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 24».