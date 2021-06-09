Путин рассказал о предложении Зеленского обсудить международную безопасность
Президент России Владимир Путин рассказал, что украинский коллега Владимир Зеленский, приглашая его на диалог, предлагал ему обсудить международную безопасность, а не накопившиеся проблемы в отношениях Москвы и Киева.
«Когда мы спросили на уровне администраций, о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ: по международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, и для Украины. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
В то же время президент отметил, что им с Зеленским «всегда есть, о чем говорить», потому что Россия и Украина — соседи.
Также Путин высказался о ситуации в Донбассе и призывах к Киеву начать диалог с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что это «не его прихоть», а условие, прописанное в «минских соглашениях».
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский президент ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».
26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию. 28 апреля президент Украины назвал идеальным местом для встречи с российским коллегой Ватикан, а 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов к переговорам с Зеленским по проблематике двусторонних отношений.