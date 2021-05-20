В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.