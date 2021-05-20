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В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится только в случае, если на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны (проведения встречи). Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», — заявил Кулеба в эфире радио «Новое время».

По словам главы МИД страны, Зеленский на возможной встрече, сроки проведения которой он не уточнил, будет «очень жестко отстаивать украинские интересы».

«Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», — отметил он.

Зеленский ранее сообщил, что обе страны начали переговоры по организации встречи. Эту информацию подтвердил также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам последнего, пока есть только «наброски широкими мазками» тех тем, которые могут быть обсуждены главами государств. 

28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных