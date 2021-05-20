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Зеленский объяснил нежелание давать характеристику Путину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не хочет давать характеристику президенту России Владимиру Путину из страха усугубить итак плохие отношения между странами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в честь двухлетнего пребывания на посту главы государства.

Зеленский добавил, что у него нет времени думать о самом Путине. При этом его волнует встреча с российским коллегой, которая, возможно, состоится в будущем.

«У меня нет времени думать про президента Российской Федерации Владимира Путина. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к завершению войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации. Потому что у меня простая позиция. Если я теми или иными словами, просто словами, которые ни к чему не призывают, увеличу возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — сказал президент Украины.

Зеленский ранее сообщил, что обе страны начали переговоры по организации встречи. Эту информацию подтвердил также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам последнего, пока есть только «наброски широкими мазками» тех тем, которые могут быть обсуждены главами государств. 

28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.

Ранее по теме: Зеленский рассказал о подготовке встречи с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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