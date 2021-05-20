Зеленский объяснил нежелание давать характеристику Путину

«У меня нет времени думать про президента Российской Федерации Владимира Путина. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к завершению войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации. Потому что у меня простая позиция. Если я теми или иными словами, просто словами, которые ни к чему не призывают, увеличу возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — сказал президент Украины.