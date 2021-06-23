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Посольство России призвало США прекратить военные операции на Черном море

Ведомости

Посольство России в США призвало власти Соединенных Штатов прекратить военные операции на Черном море. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

«Масштаб и явно агрессивный характер военных учений #SeaBreeze никоим образом не соответствуют реальным потребностям безопасности в Черноморском регионе. Увеличивает риск непреднамеренных инцидентов. Вдохновляет милитаристские амбиции в Киеве. Мы призываем США и их союзников прекратить военные операции в Черном море», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что программа Blackseafor является примером многосторонних усилий по поддержанию стабильности в регионе и направлена на укрепление доверия на море. «Каждая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без "навязывания" помощи извне», — добавили дипломаты.

Ранее в российском МИД заявляли, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В свою очередь в США подчеркивали, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных