Посольство России призвало США прекратить военные операции на Черном море
Посольство России в США призвало власти Соединенных Штатов прекратить военные операции на Черном море. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.
«Масштаб и явно агрессивный характер военных учений #SeaBreeze никоим образом не соответствуют реальным потребностям безопасности в Черноморском регионе. Увеличивает риск непреднамеренных инцидентов. Вдохновляет милитаристские амбиции в Киеве. Мы призываем США и их союзников прекратить военные операции в Черном море», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что программа Blackseafor является примером многосторонних усилий по поддержанию стабильности в регионе и направлена на укрепление доверия на море. «Каждая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без "навязывания" помощи извне», — добавили дипломаты.
Ранее в российском МИД заявляли, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В свою очередь в США подчеркивали, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.