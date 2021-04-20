Госдеп назвал эскалацией запрет России на проход кораблей в Черном море

По его словам, Россия несколько раз предпринимала агрессивные действия против украинских судов и мешала их доступу в украинские порты в Азовском море. «Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — говорится в сообщении.