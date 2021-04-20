Госдеп назвал эскалацией запрет России на проход кораблей в Черном море
Власти США выразили «глубокую озабоченность» из-за планов России блокировать иностранные военные корабли в некоторых участках Черного моря, в том числе рядом с Крымом и Керченским проливом, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, Россия несколько раз предпринимала агрессивные действия против украинских судов и мешала их доступу в украинские порты в Азовском море. «Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — говорится в сообщении.
Кирби отметил, что такое решение вызывает особую тревогу на фоне сообщений о наращивании присутствия российских войск в Крыму и на границе с Украиной и других «провокационных действий» якобы возглавляемых Россией сил на линии соприкосновения.
Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Минобороны России официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений.
В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.