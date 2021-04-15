Пентагон отказался обсуждать данные об отмене прохода кораблей в Черное море
Пентагон не стал обсуждать информацию об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море, сообщили «РИА Новости».
Ранее источник агентства в МИДе Турции сообщил, что посольство США в Анкаре уведомило власти страны об отмене прохода кораблей.
«Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в регионе. Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону», — сообщили в Пентагоне.
Источник «РИА Новостей» в МИДе Турции ранее заявлял, что власти США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Планировалось, что корабли будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что операции военных кораблей США в Черном море носят «рутинный характер». Власти США координируют свои действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Корабли планировалось направить после того, как в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Минобороны России официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.