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Пентагон отказался обсуждать данные об отмене прохода кораблей в Черное море

Ведомости

Пентагон не стал обсуждать информацию об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море, сообщили «РИА Новости».

Ранее источник агентства в МИДе Турции сообщил, что посольство США в Анкаре уведомило власти страны об отмене прохода кораблей.

«Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в регионе. Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону», — сообщили в Пентагоне.

Источник «РИА Новостей» в МИДе Турции ранее заявлял, что власти США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Планировалось, что корабли будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что операции военных кораблей США в Черном море носят «рутинный характер». Власти США координируют свои действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Корабли планировалось направить после того, как в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Минобороны России официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.

Ранее по теме: МИД России призвал корабли США «держаться подальше» от Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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