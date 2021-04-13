МИД России призвал корабли США «держаться подальше» от Крыма
Заход кораблей США в Черное море является «провокацией», им лучше «держаться подальше» от Крыма, так как риск инцидентов велик. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», — сказал Рябков. Он отметил, что нынешний заход судов ВМС США является «провокацией».
«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют», — подчеркнул Рябков, отметив, что действия флота США в тысячах километров от собственных берегов являются элементом геополитики, хотя регулярно объясняются американцами защитой принципа свободы мореплавания.
«Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — заверил Рябков.
США заявили о планах ввести в Черное море военные корабли на фоне обострения ситуации вокруг Украины в начале апреля, позже Турция уведомила Россию о скором проходе судов американских ВМС через черноморские проливы. Военные корабли США будут находиться в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая. Названия кораблей не упоминались.
Корабли направлены Вашингтоном после того, как в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Российское Минобороны официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений. В Кремле отметили, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.