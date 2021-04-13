МИД России призвал корабли США «держаться подальше» от Крыма

Корабли направлены Вашингтоном после того, как в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Российское Минобороны официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений. В Кремле отметили, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.