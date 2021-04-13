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На Украине выступили за размещение в стране зенитных комплексов США

Ведомости

На Украине следует разместить американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для защиты от России, заявил глава администрации (Офиса) украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает журнал Time.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — сказал Ермак. В публикации также говорится, что администрация Зеленского хочет видеть «больше высокотехнологического вооружения» западного производства.

Ранее Турция уведомила Россию о прохождении через черноморские проливы военных кораблей США. Они направлены в Черное море после начала новой эскалации ситуации вокруг Украины, в частности, в Донбассе, а также переброски в акваторию моря кораблей российской Каспийской флотилии.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины.

Украинский лидер 9 апреля сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных, сообщалось также о жертвах среди мирного населения на территории непризнанных республик ДНР и ЛНР. ВСУ также сообщало, что концентрация российских армейских подразделений происходит в Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Ранее по теме: Лавров обвинил Украину в ведении войны против собственного народа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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