На Украине выступили за размещение в стране зенитных комплексов США

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — сказал Ермак. В публикации также говорится, что администрация Зеленского хочет видеть «больше высокотехнологического вооружения» западного производства.