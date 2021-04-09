Турция сообщила России о проходе военных кораблей США в Черное море
Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», — заявил агентству представитель посольства.
Россия является одной из участниц конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 г. В соответствии с этим документом, восстановившим суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, США обязаны за 14 дней уведомить Анкару о своем намерении войти в Черное море.
Ранее о планах Вашингтона в ближайшее время направить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в ответ на заявление Пентагона об опасениях в связи с концентрацией российских подразделений у границ Украины сказал, что Россия перемещает вооруженные силы по своей территории по собственному усмотрению и беспокоить это никого не должно. Песков подчеркнул, что данная ситуация не несет для кого-либо угрозу и Москва предпринимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».