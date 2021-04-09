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Турция сообщила России о проходе военных кораблей США в Черное море

Ведомости

Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.

«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», — заявил агентству представитель посольства.

Россия является одной из участниц конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 г. В соответствии с этим документом, восстановившим суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, США обязаны за 14 дней уведомить Анкару о своем намерении войти в Черное море. 

Ранее о планах Вашингтона в ближайшее время направить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в ответ на заявление Пентагона об опасениях в связи с концентрацией российских подразделений у границ Украины сказал, что Россия перемещает вооруженные силы по своей территории по собственному усмотрению и беспокоить это никого не должно. Песков подчеркнул, что данная ситуация не несет для кого-либо угрозу и Москва предпринимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».

Ранее по теме: Пентагон не подтвердил данные о планах США отправить корабли в Черное море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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