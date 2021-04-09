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Пентагон не подтвердил данные о планах США отправить корабли в Черное море

Ведомости

Минобороны США не подтвердило информацию, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского командования ВС США.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]», — сообщили в пресс-службе.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что в Вашингтоне рассматривают возможность в ближайшее время отправить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной.

Ранее по теме: США хотят направить боевые корабли в Черное море из-за ситуации вокруг Украины

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черное море будут переброшены десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений. До этого Киев жаловался на возросшую активность российских сухопутных войск в Крыму, ростовской, Белгородской и Воронежской областях вдоль украинской границы. Это произошло с ростом напряженности в Донбассе, где усилились взаимные артиллерийские и минометные обстрелы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных