Пентагон не подтвердил данные о планах США отправить корабли в Черное море
Минобороны США не подтвердило информацию, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского командования ВС США.
«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]», — сообщили в пресс-службе.
Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что в Вашингтоне рассматривают возможность в ближайшее время отправить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черное море будут переброшены десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений. До этого Киев жаловался на возросшую активность российских сухопутных войск в Крыму, ростовской, Белгородской и Воронежской областях вдоль украинской границы. Это произошло с ростом напряженности в Донбассе, где усилились взаимные артиллерийские и минометные обстрелы.