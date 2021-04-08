Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

США хотят направить боевые корабли в Черное море из-за ситуации вокруг Украины

Ведомости

В Вашингтоне рассматривают возможность направить боевые корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне роста активности российских войск у границ Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, США обычно регулярно действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей в ближайшие недели в сложившихся обстоятельствах станет для Москвы «особым сигналом». Сейчас, добавил представитель американского флота, командование намерено продолжать посылать разведывательные самолеты к российским границам для отслеживания передвижения войск.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления на Украину, военный чиновник сказал CNN, что «если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать». По текущим оценкам командования, «русские проводят учения и разведка не перехватила приказов о дальнейших действиях», однако планы Москвы «могут измениться в любой момент».

США в рамках конвенции Монтрё 1936 г. обязаны уведомить Турцию за 14 дней о своем намерении войти в Черное море. Было ли отправлено соответствующее уведомление, не поясняется, как и названия кораблей, которые могут быть отправлены в акваторию Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черное море будут переброшены десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений. До этого Киев жаловался на возросшую активность российских сухопутных войск в Крыму, ростовской, Белгородской и Воронежской областях вдоль украинской границы. Это произошло с ростом напряженности в Донбассе, где усилились взаимные артиллерийские и минометные обстрелы.

В Вашингтоне и Берлине заявили об озабоченности в связи с передвижениями российских войск вблизи украинских границ. В Кремле ответили, что это не несет никакой опасности окружающим государствам и что Россия может передвигать свои войска внутри страны так, как ей нужно.

Ранее по теме: Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии совершат переход в Черное море

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных