США хотят направить боевые корабли в Черное море из-за ситуации вокруг Украины
В Вашингтоне рассматривают возможность направить боевые корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне роста активности российских войск у границ Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседника телеканала, США обычно регулярно действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей в ближайшие недели в сложившихся обстоятельствах станет для Москвы «особым сигналом». Сейчас, добавил представитель американского флота, командование намерено продолжать посылать разведывательные самолеты к российским границам для отслеживания передвижения войск.
Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления на Украину, военный чиновник сказал CNN, что «если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать». По текущим оценкам командования, «русские проводят учения и разведка не перехватила приказов о дальнейших действиях», однако планы Москвы «могут измениться в любой момент».
США в рамках конвенции Монтрё 1936 г. обязаны уведомить Турцию за 14 дней о своем намерении войти в Черное море. Было ли отправлено соответствующее уведомление, не поясняется, как и названия кораблей, которые могут быть отправлены в акваторию Черного моря.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черное море будут переброшены десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений. До этого Киев жаловался на возросшую активность российских сухопутных войск в Крыму, ростовской, Белгородской и Воронежской областях вдоль украинской границы. Это произошло с ростом напряженности в Донбассе, где усилились взаимные артиллерийские и минометные обстрелы.
В Вашингтоне и Берлине заявили об озабоченности в связи с передвижениями российских войск вблизи украинских границ. В Кремле ответили, что это не несет никакой опасности окружающим государствам и что Россия может передвигать свои войска внутри страны так, как ей нужно.