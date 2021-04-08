США хотят направить боевые корабли в Черное море из-за ситуации вокруг Украины

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черное море будут переброшены десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений. До этого Киев жаловался на возросшую активность российских сухопутных войск в Крыму, ростовской, Белгородской и Воронежской областях вдоль украинской границы. Это произошло с ростом напряженности в Донбассе, где усилились взаимные артиллерийские и минометные обстрелы.