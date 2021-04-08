Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии совершат переход в Черное море
Артиллерийские и десантные катера и суда Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) проведут межфлотский переход в Черное море из Махачкалы и поучаствуют в учениях с Черноморским флотом, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)
«[Катера и суда Каспийской флотилии] совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования [Каспийской флотилии] — города Махачкалы экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», — говорится в сообщении. Там добавили, что при подготовке к переходу экипажи кораблей провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.
В рамках контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии примут участие в зачетных учениях совместно с силами Черноморского флота.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска могут передвигаться по российской территории так, как им угодно, подчеркнув, что они не представляют опасности для других государств.