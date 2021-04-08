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Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии совершат переход в Черное море

Ведомости

Артиллерийские и десантные катера и суда Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) проведут межфлотский переход в Черное море из Махачкалы и поучаствуют в учениях с Черноморским флотом, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)

«[Катера и суда Каспийской флотилии] совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования [Каспийской флотилии] — города Махачкалы экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», — говорится в сообщении. Там добавили, что при подготовке к переходу экипажи кораблей провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.

В рамках контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии примут участие в зачетных учениях совместно с силами Черноморского флота.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска могут передвигаться по российской территории так, как им угодно, подчеркнув, что они не представляют опасности для других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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