Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии совершат переход в Черное море

«[Катера и суда Каспийской флотилии] совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования [Каспийской флотилии] — города Махачкалы экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», — говорится в сообщении. Там добавили, что при подготовке к переходу экипажи кораблей провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.