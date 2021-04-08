Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Путин и Меркель подчеркнули необходимость выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, и адресовали сторонам конфликта призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса для полной реализации минского комплекса мер как безальтернативной основы урегулирования.
«Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – рассказали в Кремле.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Вчера глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс с намерением посетить передовые позиции и пообщаться с украинскими военными.