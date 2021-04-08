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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Путин и Меркель подчеркнули необходимость выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, и адресовали сторонам конфликта призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса для полной реализации минского комплекса мер как безальтернативной основы урегулирования.

«Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – рассказали в Кремле.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. 

Вчера глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс с намерением посетить передовые позиции и пообщаться с украинскими военными. 

Ранее по теме: Глава МИД Польши прибыл в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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