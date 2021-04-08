Глава МИД Польши прибыл в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл в Киев с незапланированным визитом, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
«Планировали встретиться позже, но, учитывая сложившуюся ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и раньше прибыл в Киев в ответ на мое приглашение. Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения ситуации с безопасностью со стороны России», – написал Кулеба, отметив, что Польша является для Украины «давним союзником и надежным другом».
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс с намерением посетить передовые позиции и пообщаться с украинскими военными. Вчера глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. 3 апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника. Следственный комитет России завел уголовное дело.