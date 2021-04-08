Глава МИД Польши прибыл в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс с намерением посетить передовые позиции и пообщаться с украинскими военными. Вчера глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.