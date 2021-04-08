Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Президент пребывает с рабочей поездкой на Донбассе», – говорится в сообщении. Зеленский посетит передовые позиции, «где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники». Президент также намерен встретиться с украинскими военными и «поддержать боевой дух защитников».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника. По факту гибели ребенка завел дело Следственный комитет России.
Вчера глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Он отметил, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 г.