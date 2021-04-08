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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Президент пребывает с рабочей поездкой на Донбассе», – говорится в сообщении. Зеленский посетит передовые позиции, «где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники». Президент также намерен встретиться с украинскими военными и «поддержать боевой дух защитников».

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника. По факту гибели ребенка завел дело Следственный комитет России.

Вчера глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Он отметил, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 г.

Ранее по теме: Патрушев заявил об отсутствии у России планов вмешиваться в конфликт в Донбассе
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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