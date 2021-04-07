Патрушев заявил об отсутствии у России планов вмешиваться в конфликт в Донбассе

Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Он отметил, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 г.