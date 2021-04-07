Патрушев заявил об отсутствии у России планов вмешиваться в конфликт в Донбассе
Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».
«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», – сказал Патрушев. По его мнению, обострение ситуации в Донбассе произошло вследствие «серьезных» внутренних проблем на Украине, «внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом».
«Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам», – подчеркнул глава Совбеза.
Взамен Украина получает «те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане», добавил он.
Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Он отметил, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 г.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.