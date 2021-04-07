Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

«То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 г.