Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции.
«То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 г.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.