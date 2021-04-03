В ДНР заявили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника
Ребенок 2016 года рождения погиб в результате удара украинского беспилотника на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщило управление народной милиции ДНР.
Ведомство утверждает, что атака была проведена 59-й бригадой ВСУ. Украинские силовики снарядили БПЛА самодельным взрывным устройством, сброс которого произвели в районе населенного пункта Александровское.
«В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков, погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».