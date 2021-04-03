В ДНР заявили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника

«В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков, погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.