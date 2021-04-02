Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

Байден подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства двух стран в области борьбы с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях. «Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины», – отметили в Белом доме.