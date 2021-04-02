Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент США Джо Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе их первого телефонного разговора «продолжающуюся агрессию России», следует из сообщения на сайте Белого Дома.
«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», – говорится в сообщении.
Байден подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства двух стран в области борьбы с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях. «Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины», – отметили в Белом доме.
Стороны также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии коронавируса и укрепления демократии в регионе.
Ранее министр обороны США Лойд Остин пообещал поддерживать Украину в случае эскалации «российской агрессии». Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что американцы «активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины».