США пообещали защитить Украину в случае эскалации «российской агрессии»

Ранее Пентагон заявил, что знает о сообщениях украинских военных о передвижениях войск России на границе с Украиной, и в США обсуждают опасения по поводу роста напряженности в этом регионе с союзниками по НАТО. В Пентагоне подчеркнули, что «дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в 2020 г.».