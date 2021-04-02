США пообещали защитить Украину в случае эскалации «российской агрессии»
Министр обороны США Лойд Остин пообещал поддерживать Украину в случае эскалации «российской агрессии», говорится на сайте Минобороны Украины. Министры обороны стран обсудили это в телефонном разговоре.
«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении.
Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что американцы «активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».
Ранее Пентагон заявил, что знает о сообщениях украинских военных о передвижениях войск России на границе с Украиной, и в США обсуждают опасения по поводу роста напряженности в этом регионе с союзниками по НАТО. В Пентагоне подчеркнули, что «дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в 2020 г.».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории России не представляет угроз и не должно никого беспокоить.