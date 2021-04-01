Песков ответил на заявление Пентагона об опасениях из-за войск у границ Украины
Перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона об опасениях в связи с концентрацией российских подразделений у границ Украины.
«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, и это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сказал Песков, отметив, что Москва предпринимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».
«По периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — пояснил пресс-секретарь президента. Он добавил, что российские войска не принимают участия в вооруженном конфликте на территории Украины.
Ранее Пентагон заявил, что знает о сообщениях украинских военных о передвижениях войск России на границе с Украиной, и в США обсуждают опасения по поводу роста напряженности в этом регионе с союзниками по НАТО. В Пентагоне подчеркнули, что «дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в 2020 г.».
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».