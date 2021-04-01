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В Пентагоне ответили на сообщения о войсках России на границе с Украиной

Ведомости

Пентагон знает о сообщениях украинских военных о передвижениях войск России на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. США обсуждают свои опасения по поводу роста напряженности в этом регионе с союзниками по НАТО.

«Мы обсуждаем наши опасения по поводу этого роста напряженности, нарушений режима прекращения огня и региональной напряженности с союзниками по НАТО», — сказал Кирби. По его словам, США обеспокоены недавней эскалацией «российской агрессии» на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня в июле 2020 года, когда погибли 40 украинских солдат и еще двое были ранены.

«Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года», — отметил Кирби.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. 

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных