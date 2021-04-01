В Пентагоне ответили на сообщения о войсках России на границе с Украиной

«Мы обсуждаем наши опасения по поводу этого роста напряженности, нарушений режима прекращения огня и региональной напряженности с союзниками по НАТО», — сказал Кирби. По его словам, США обеспокоены недавней эскалацией «российской агрессии» на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня в июле 2020 года, когда погибли 40 украинских солдат и еще двое были ранены.