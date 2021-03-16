В Кремле прокомментировали слухи об эскалации конфликта в Донбассе

«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что для России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – сказал Песков журналистам.