В Кремле прокомментировали слухи об эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращать внимание на публикации СМИ, но ориентироваться на официальные высказывания.
Так он прокомментировал заявления российских телеканалов о том, что в случае эскалации ситуации в Донбассе Россия может нанести ракетные удары по военным объектам Украины за его пределами.
«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что для России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – сказал Песков журналистам.
Ранее глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта, Киев пойдет на радикальные шаги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла украинские власти от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.