Захарова предостерегла Украину от «силового сценария» в Донбассе

Ранее глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта, Киев пойдет на радикальные шаги, при этом они вовсе не должны быть силовыми. Перемены должны основываться на новых подходах и документах, которые необходимо зафиксировать, добавил он.