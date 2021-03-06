Кравчук заявил о готовности Киева предпринять радикальные шаги по Донбассу
В случае если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта, Киев пойдет на радикальные шаги, заявил глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского телевидения.
«Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта, и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и ее можно вывести из этого только радикальными шагами», — цитируют его «Новости Украины 24».
При этом радикальные шаги вовсе не должны быть силовыми, добавил он. Перемены должны основываться на новых подходах и документах, которые необходимо зафиксировать, добавил он.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированном силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.