СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели ребенка в ДНР
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) после гибели ребенка и ранения мирных жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, 2 апреля этого года в ДНР «украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском». В итоге из-за взрыва боеприпаса во дворе одного из домов погиб 5-летний ребенок, а 66-леняя бабушка была ранена.
На следующий день произошел взрыв боеприпаса в селе Николаевка ЛНР. Тогда ранения получил 46-летний мирный житель.
«Украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней», — заявили в СК.
На данный момент СК устанавливает, кто из должностных лиц причастен к произошедшему, и ищет доказательства их преступлений. Обстоятельства случившегося также выясняются.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».