СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели ребенка в ДНР

По данным СК, 2 апреля этого года в ДНР «украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском». В итоге из-за взрыва боеприпаса во дворе одного из домов погиб 5-летний ребенок, а 66-леняя бабушка была ранена.