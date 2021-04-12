Лавров обвинил Украину в ведении войны против собственного народа

«Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после той самой революции достоинства, которая на самом деле была путчем антиконституционным, нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — сказал Лавров.