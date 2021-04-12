Лавров обвинил Украину в ведении войны против собственного народа
Киев с 2014 г. ведет войну против собственного народа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
«Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после той самой революции достоинства, которая на самом деле была путчем антиконституционным, нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — сказал Лавров.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что сообщения о якобы готовящемся наступлении Украины на Донбасс являются фейком и дезинформацией. Она подчеркнула, что Киев не может «бороться со своими людьми».
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и подтверждает свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма».
В связи с этим в ходе сегодняшней пресс-конференции Лавров настоятельно рекомендовал «всем ответственным странам», включая Турцию, проанализировать ситуацию и «вечные воинствующие заявления киевского режима», а также предостерег их от «подпитывания» «милитаристских настроений». Министр заявил, что в 2014 г. власть в Киеве захватили неонацисты, которые «выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны».
«Я очень надеюсь, что эту историю помнят в том числе и в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможности поставок ей того или иного военного оборудования», — резюмировал министр.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.