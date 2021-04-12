Киев исключил наступление Украины на Донбасс
Сообщения о якобы готовящемся наступлении Украины на Донбасс являются фейком и дезинформацией, заявила в эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель.
«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми», — сказала она.
По словам собеседницы канала, в Киеве есть стойкое убеждение, что к миру на юго-востоке страны необходимо прийти с помощью переговоров. В связи с этим украинские власти будут добиваться проведения переговоров «нормандского формата» и двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами, добавила Мендель.
При этом она заявила о существующей российской угрозе. «Мы знаем, что весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск вдоль украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано более 40 тысяч российских войск и столько же — в оккупированном Крыму», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень не стабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.