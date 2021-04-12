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Киев исключил наступление Украины на Донбасс

Ведомости

Сообщения о якобы готовящемся наступлении Украины на Донбасс являются фейком и дезинформацией, заявила в эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми», — сказала она.

По словам собеседницы канала, в Киеве есть стойкое убеждение, что к миру на юго-востоке страны необходимо прийти с помощью переговоров. В связи с этим украинские власти будут добиваться проведения переговоров «нормандского формата» и двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами, добавила Мендель.

При этом она заявила о существующей российской угрозе. «Мы знаем, что весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск вдоль украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано более 40 тысяч российских войск и столько же — в оккупированном Крыму», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень не стабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. 

Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. 

Ранее по теме: Российская сторона не дала подробных пояснений о переброске войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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