Турция начала строительство канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии запуска первых работ в рамках строительства судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора, сообщило агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, через Босфор с каждым годом проходит все большее число судов, и каждый проход крупного корабля несет существенные риски для Стамбула из-за возможной аварии. Новый же канал, который станет «новой страницей в развитии Турции», «защитит будущее» турецкой столицы.
Длина канала «Стамбул» составит 45 км, а минимальная ширина дна — 275 м. Глубина определена на уровне более 21 м. Завершить проект планируют за шесть лет, его стоимость оценивается примерно в $15 млрд.