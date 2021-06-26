Турция начала строительство канала «Стамбул» в обход Босфора

По словам Эрдогана, через Босфор с каждым годом проходит все большее число судов, и каждый проход крупного корабля несет существенные риски для Стамбула из-за возможной аварии. Новый же канал, который станет «новой страницей в развитии Турции», «защитит будущее» турецкой столицы.