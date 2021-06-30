Путин привился вакциной «Спутник V»

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. По словам президента, название вакцины знают только он сам и его врач. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. «По поводу видео. Я не думаю, что это так уж важно – показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?», — сказал президент.