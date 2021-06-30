Путин привился вакциной «Спутник V»
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», — сказал Путин.
Глава государства сообщил, что при выборе вакцины ориентировался не столько на мнение врачей, сколько на опыт знакомых. И «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», по его словам, хорошие вакцины, однако срок действия последней меньше, чем «Спутника V», хотя она и имеет ряд преимуществ. Российский лидер напомнил, что на момент его вакцинации в стране были зарегистрированы только эти два препарата.
Он отметил, что после вакцинации первым компонентом препарата ничего не почувствовал, кроме дискомфорта в месте укола, а после второй прививки поднялась температура до 37,2 градусов. «Лег спать, проснулся – 36,6. Все», – сказал президент. Спустя 20 дней у него был выявлен высокий уровень защиты. Путин подчеркнул, что после вакцинации заболевают около 10% вакцинированных, но болезнь у них протекает легко и без последствий. «Если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми», – объяснил он.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. По словам президента, название вакцины знают только он сам и его врач. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. «По поводу видео. Я не думаю, что это так уж важно – показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?», — сказал президент.