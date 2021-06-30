Путин заявил о нецелесообразности восстановления Советского Союза
Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии», трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Когда-то, к сожалению, распалось наше общее отечество, Советский Союз. Как известно, ядро этого государства общего, это историческая Россия, а именно сама Российская Федерация, она, как известно, потеряла почти половину промышленного потенциала, половину своей экономики, около 50%, примерно столько же населения, и значительную часть территории», — сказал Путин.
«Что теперь с этим делать? Я уже говорил об этом, восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, и даже нецелесообразно», — добавил он.
Причинами нецелесообразности восстановления Советского Союза глава государства назвал демографические процессы в некоторых республиках бывшего СССР, в результате которых можно «столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государственнообразующего этнического ядра».