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Путин заявил о нецелесообразности восстановления Советского Союза

Ведомости

Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии», трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Когда-то, к сожалению, распалось наше общее отечество, Советский Союз. Как известно, ядро этого государства общего, это историческая Россия, а именно сама Российская Федерация, она, как известно, потеряла почти половину промышленного потенциала, половину своей экономики, около 50%, примерно столько же населения, и значительную часть территории», — сказал Путин.

«Что теперь с этим делать? Я уже говорил об этом, восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, и даже нецелесообразно», — добавил он.

Причинами нецелесообразности восстановления Советского Союза глава государства назвал демографические процессы в некоторых республиках бывшего СССР, в результате которых можно «столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государственнообразующего этнического ядра».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных