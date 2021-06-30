Путин заявил о нецелесообразности восстановления Советского Союза

«Когда-то, к сожалению, распалось наше общее отечество, Советский Союз. Как известно, ядро этого государства общего, это историческая Россия, а именно сама Российская Федерация, она, как известно, потеряла почти половину промышленного потенциала, половину своей экономики, около 50%, примерно столько же населения, и значительную часть территории», — сказал Путин.