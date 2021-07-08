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Пресс-конференцию премьера Испании в Литве прервали из-за самолетов России

Ведомости

Совместная пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на литовской авиабазе Шяуляй была прервана из-за сигнала тревоги, сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«На авиабазе Шяуляй пришлось прервать пресс-конференцию премьер-министра Испании и литовского президента. Испанским эсминцам пришлось срочно подняться в воздух после получения опасного сигнала и совершить незапланированный рейс», — написал он.

В итоге пресс-конференция длилась лишь несколько минут. Санчес и Науседа планировали обсудить вопросы безопасности, сотрудничество Евросоюза с Россией и Белоруссией, вызовы нелегальной миграции, охрану восточных и южных границ ЕС и прочие темы.

Пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда сообщил, что над Балтийским морем в международном пространстве Литвы пролетели два самолета, планы которых неизвестны. Поскольку они не отвечали на запросы, к инциденту подключилась воздушная полиция, написало издание Delfi.

В то же время агентству ТАСС Дилда сообщил, что сигнал тревоги был подан из-за пролета в воздушном пространстве Литвы двух российских истребителей Су-24. По словам капитана, они следовали из Калининградской области в материковую часть России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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