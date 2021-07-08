Пресс-конференцию премьера Испании в Литве прервали из-за самолетов России
«На авиабазе Шяуляй пришлось прервать пресс-конференцию премьер-министра Испании и литовского президента. Испанским эсминцам пришлось срочно подняться в воздух после получения опасного сигнала и совершить незапланированный рейс», — написал он.
В итоге пресс-конференция длилась лишь несколько минут. Санчес и Науседа планировали обсудить вопросы безопасности, сотрудничество Евросоюза с Россией и Белоруссией, вызовы нелегальной миграции, охрану восточных и южных границ ЕС и прочие темы.
Пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда сообщил, что над Балтийским морем в международном пространстве Литвы пролетели два самолета, планы которых неизвестны. Поскольку они не отвечали на запросы, к инциденту подключилась воздушная полиция, написало издание Delfi.
В то же время агентству ТАСС Дилда сообщил, что сигнал тревоги был подан из-за пролета в воздушном пространстве Литвы двух российских истребителей Су-24. По словам капитана, они следовали из Калининградской области в материковую часть России.