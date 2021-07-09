Лавров заявил об отсутствии планов вмешиваться в ситуацию в Афганистане

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что ситуация с талибами беспокоит Россию из-за возможного «перелива неприятностей» на территорию ее союзников.