Лавров заявил об отсутствии планов вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, пока она не вышла за пределы страны, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что ситуация с талибами беспокоит Россию из-за возможного «перелива неприятностей» на территорию ее союзников.
Ранее талибы заверили, что не будут нарушать границы стран Центральной Азии. Также они подтвердили, что хотят установить мир в стране с помощью переговоров и с учетом интересов всех этнических групп. Талибы заявили о готовности бороться с угрозой ИГИЛ (запрещено в России) в Афганистане и с наркопроизводством.
На данный момент в Афганистане наблюдается ухудшение военно-политической обстановки на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. — до двадцатилетней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).