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Лавров заявил об отсутствии планов вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Ведомости

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, пока она не вышла за пределы страны, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что ситуация с талибами беспокоит Россию из-за возможного «перелива неприятностей» на территорию ее союзников.

Ранее талибы заверили, что не будут нарушать границы стран Центральной Азии. Также они подтвердили, что хотят установить мир в стране с помощью переговоров и с учетом интересов всех этнических групп. Талибы заявили о готовности бороться с угрозой ИГИЛ (запрещено в России) в Афганистане и с наркопроизводством.

На данный момент в Афганистане наблюдается ухудшение военно-политической обстановки на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. — до двадцатилетней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).

Ранее по теме: МИД сообщил об обещании талибов не нарушать границы стран Центральной Азии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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