МИД сообщил об обещании талибов не нарушать границы стран Центральной Азии

На данный момент в Афганистане наблюдается ухудшение военно-политической обстановки на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. — до двадцатилетней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).