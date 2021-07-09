МИД сообщил об обещании талибов не нарушать границы стран Центральной Азии
Представители делегации Политического офиса Движения талибов (запрещено в России) в ходе встречи с спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым заверили, что не будут нарушать границы стран Центральной Азии, говорится на сайте МИДа.
«От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана», — говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы начала межафганских переговоров. Талибы подтвердили, что хотят установить мир в стране с помощью переговоров с учетом интересов всех этнических групп и готовы соблюдать права человека, в том числе женщин.
«Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», — отметили в МИДе.
На данный момент в Афганистане наблюдается ухудшение военно-политической обстановки на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. — до двадцатилетней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).