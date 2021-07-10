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Захарова сообщила о несостыковке в докладе ОЗХО по делу Навального

Ведомости

В проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ее деятельности в 2020 г. оказалась несостыковка, ставящая под сомнение версию об отравлении Алексея Навального, сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По информации Захаровой, в документе утверждается, что Секретариат ОЗХО 20 августа 2020 г. «направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина».

«20 августа 2020 г. российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием», — прокомментировала это Захарова.

Представитель МИД отметила, что российские дипломаты обратились к гендиректору технического секретариата ОЗХО с просьбой прояснить ситуацию, однако он так и не смог этого сделать. При этом постпред Германии, утверждает Захарова, сперва заявила, что речь идет об опечатке, а потом сообщила, что 20 августа Меркель встречалась с Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному.

«Видимо, в ОЗХО, по ее мнению, смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию: надо было сразу группу сформировать по расследованию отравления химическим оружием. И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?», — заключила Захарова.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждали, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных