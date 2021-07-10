Захарова сообщила о несостыковке в докладе ОЗХО по делу Навального

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждали, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.