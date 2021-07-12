Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Партия Санду набрала рекордное число голосов на выборах в парламент

Ведомости

По предварительным данным ЦИК Молдавии, после обработки 99,95% бюллетеней проевропейская партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 52,74% голосов на внеочередных выборах в парламент. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Блок социалистов и коммунистов во главе с двумя экс-президентами страны Игорем Додоном и Владимиром Ворониным (BECS) получил 27,22% голосов. Третье место занимает партия бизнесмена Илана Шора «Шор» ( 5,75%). Блок «Ренато Усатый» набрал 4,10%, не пройдя пятипроцентный барьер.

Внеочередные выборы в молдавский парламент инициировала Санду. Вступив в должность президента в декабре 2020 г., она дважды неудачно пыталась утвердить своего кандидата на пост премьер-министра. Противодействие Санду организовал парламент, где доминировала оппозиция, включая сторонников экс-президента Игоря Додона.

В конце апреля Санду распустила парламент согласно молдавскому законодательству. Оно предусматривает такую опцию, если депутаты в течение трех месяцев не могут одобрить кандидатуру премьер-министра.

Ранее по теме: На парламентских выборах в Молдавии ожидается победа проевропейской партии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных