Партия Санду набрала рекордное число голосов на выборах в парламент

По предварительным данным ЦИК Молдавии, после обработки 99,95% бюллетеней проевропейская партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 52,74% голосов на внеочередных выборах в парламент. Это рекордный показатель за всю историю страны.