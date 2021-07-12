Партия Санду набрала рекордное число голосов на выборах в парламент
По предварительным данным ЦИК Молдавии, после обработки 99,95% бюллетеней проевропейская партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 52,74% голосов на внеочередных выборах в парламент. Это рекордный показатель за всю историю страны.
Блок социалистов и коммунистов во главе с двумя экс-президентами страны Игорем Додоном и Владимиром Ворониным (BECS) получил 27,22% голосов. Третье место занимает партия бизнесмена Илана Шора «Шор» ( 5,75%). Блок «Ренато Усатый» набрал 4,10%, не пройдя пятипроцентный барьер.
Внеочередные выборы в молдавский парламент инициировала Санду. Вступив в должность президента в декабре 2020 г., она дважды неудачно пыталась утвердить своего кандидата на пост премьер-министра. Противодействие Санду организовал парламент, где доминировала оппозиция, включая сторонников экс-президента Игоря Додона.
В конце апреля Санду распустила парламент согласно молдавскому законодательству. Оно предусматривает такую опцию, если депутаты в течение трех месяцев не могут одобрить кандидатуру премьер-министра.