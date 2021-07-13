Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся во вторник в Санкт-Петербурге, сообщила «БелТА». В ходе встречи президенты обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.
Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Путин и Лукашенко договорились о встрече во время телефонного разговора 1 июля. Самолет Лукашенко вылетел из аэропорта Болбасово. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что в ходе назначенного на 13 июля рабочего визита в Россию он намерен обсудить с Путиным «развитие сотрудничества в различных сферах» и «международную проблематику».
1 июля во время телефонного разговора президенты обсудили продолжающееся санкционное давление на Белоруссию со стороны западных государств. Также Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двухсторонней повестки и «договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах», а также согласились с тем, что «совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы».
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались в конце мая, тогда белорусский президент приезжал в сочинскую резиденцию президента России «Бочаров Ручей».