Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге

1 июля во время телефонного разговора президенты обсудили продолжающееся санкционное давление на Белоруссию со стороны западных государств. Также Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двухсторонней повестки и «договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах», а также согласились с тем, что «совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы».