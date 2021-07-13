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Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся во вторник в Санкт-Петербурге, сообщила «БелТА». В ходе встречи президенты обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Путин и Лукашенко договорились о встрече во время телефонного разговора 1 июля. Самолет Лукашенко вылетел из аэропорта Болбасово. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что в ходе назначенного на 13 июля рабочего визита в Россию он намерен обсудить с Путиным «развитие сотрудничества в различных сферах» и «международную проблематику».

1 июля во время телефонного разговора президенты обсудили продолжающееся санкционное давление на Белоруссию со стороны западных государств. Также Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двухсторонней повестки и «договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах», а также согласились с тем, что «совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы».

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались в конце мая, тогда белорусский президент приезжал в сочинскую резиденцию президента России «Бочаров Ручей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных