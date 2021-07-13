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МИД России направил США ноту из-за похищенного сотрудником госдепа указателя

Ведомости

МИД России направил посольству США в Москве дипломатическую ноту в связи с инцидентом на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, где сотрудник американского посольства снял и забрал с собой стрелочный указатель. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Запрос был, нота дипломатическая от МИД России была им направлена. Потому что был запрос правоохранительных органов наших», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live» в YouTube. Она напомнила, что посольство США могло снять со своего дипломата иммунитет, но не стало этого делать и использовало альтернативный вариант с отправкой домой.

«Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они его отправили просто домой», — сказала Захарова.

Накануне Захарова заявила, что сотрудник посольства США снял указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области и убрал к себе в багажник машины. После получения запроса от российских правоохранительных органов, по ее словам, он был отправлен на родину. Захарова сравнила сотрудника американской дипмиссии с героем рассказа «Злоумышленник» Антона Чехова, при этом отметила, что ситуация не смешная, «так как это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов».

Ранее по теме: Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже железнодорожного указателя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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