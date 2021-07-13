МИД России направил США ноту из-за похищенного сотрудником госдепа указателя
МИД России направил посольству США в Москве дипломатическую ноту в связи с инцидентом на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, где сотрудник американского посольства снял и забрал с собой стрелочный указатель. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Запрос был, нота дипломатическая от МИД России была им направлена. Потому что был запрос правоохранительных органов наших», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live» в YouTube. Она напомнила, что посольство США могло снять со своего дипломата иммунитет, но не стало этого делать и использовало альтернативный вариант с отправкой домой.
«Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они его отправили просто домой», — сказала Захарова.
Накануне Захарова заявила, что сотрудник посольства США снял указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области и убрал к себе в багажник машины. После получения запроса от российских правоохранительных органов, по ее словам, он был отправлен на родину. Захарова сравнила сотрудника американской дипмиссии с героем рассказа «Злоумышленник» Антона Чехова, при этом отметила, что ситуация не смешная, «так как это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов».