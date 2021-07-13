МИД России направил США ноту из-за похищенного сотрудником госдепа указателя

Накануне Захарова заявила, что сотрудник посольства США снял указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области и убрал к себе в багажник машины. После получения запроса от российских правоохранительных органов, по ее словам, он был отправлен на родину. Захарова сравнила сотрудника американской дипмиссии с героем рассказа «Злоумышленник» Антона Чехова, при этом отметила, что ситуация не смешная, «так как это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов».