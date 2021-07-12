Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже железнодорожного указателя

«Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины... В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки», — пояснила Захарова в Telegram-канале.