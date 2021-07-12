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Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже железнодорожного указателя

Ведомости

Сотрудник посольства США снял указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области и был отправлен на родину, при этом его иммунитет не был снят, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины... В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки», — пояснила Захарова в Telegram-канале.

Она сравнила сотрудника американской дипмиссии с героем рассказа «Злоумышленник» Антона Чехова, при этом отметила, что «не смешно, так как это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов».

«Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия», — подчеркнула Захарова. По ее словам, в этом как раз сотрудники американского посольства полностью повторяют логику чеховского героя. «Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», — добавила она.

Ранее по теме: Салливан сообщил о сокращении сотрудников посольства США в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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