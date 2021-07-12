Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже железнодорожного указателя
Сотрудник посольства США снял указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области и был отправлен на родину, при этом его иммунитет не был снят, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины... В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки», — пояснила Захарова в Telegram-канале.
Она сравнила сотрудника американской дипмиссии с героем рассказа «Злоумышленник» Антона Чехова, при этом отметила, что «не смешно, так как это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов».
«Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия», — подчеркнула Захарова. По ее словам, в этом как раз сотрудники американского посольства полностью повторяют логику чеховского героя. «Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», — добавила она.