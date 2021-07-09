Салливан сообщил о сокращении сотрудников посольства США в России
Число сотрудников посольства США в России сократилось в десять раз за пять лет и после 1 августа составит 120 человек, сообщил в эфире «Эха Москвы» посол США в России Джон Салливан.
В апреле российские власти запретили американским дипмиссиям нанимать на работу как граждан РФ, так и граждан третьих стран в качестве ответных мер на санкции США.
«Как вы, конечно, знаете, с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет… В 2016 г. в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек», — рассказал Салливан.
Он добавил, что отношения России и США сейчас находятся «не в лучшей форме». Чтобы улучшить их, США взаимодействуют с российским правительством, в частности, с Министерством иностранных дел. Салливан рассказал, что после возвращения из Вашингтона в Москву у него состоялось несколько продуктивных встреч с представителями российского правительства.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.