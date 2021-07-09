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Салливан сообщил о сокращении сотрудников посольства США в России

Ведомости

Число сотрудников посольства США в России сократилось в десять раз за пять лет и после 1 августа составит 120 человек, сообщил в эфире «Эха Москвы» посол США в России Джон Салливан.

В апреле российские власти запретили американским дипмиссиям нанимать на работу как граждан РФ, так и граждан третьих стран в качестве ответных мер на санкции США.

«Как вы, конечно, знаете, с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет… В 2016 г. в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек», — рассказал Салливан.

Он добавил, что отношения России и США сейчас находятся «не в лучшей форме». Чтобы улучшить их, США взаимодействуют с российским правительством, в частности, с Министерством иностранных дел. Салливан рассказал, что после возвращения из Вашингтона в Москву у него состоялось несколько продуктивных встреч с представителями российского правительства.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала отказ посольства США от предоставления консульских услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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