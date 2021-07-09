Салливан сообщил о сокращении сотрудников посольства США в России

Он добавил, что отношения России и США сейчас находятся «не в лучшей форме». Чтобы улучшить их, США взаимодействуют с российским правительством, в частности, с Министерством иностранных дел. Салливан рассказал, что после возвращения из Вашингтона в Москву у него состоялось несколько продуктивных встреч с представителями российского правительства.