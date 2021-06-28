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Захарова прокомментировала отказ посольства США от предоставления консульских услуг

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посла США в России Джона Салливана о прекращении предоставления консульских услуг в РФ заявила, что американское посольство «не первый год уничтожает свою консульскую службу». Комментарий Захаровой опубликован в ее Telegram-канале.

Ранее Салливан сообщил телеканалу «Дождь», что причина отказа от предоставления консульских услуг заключается в сокращении числа сотрудников американских консульств. В апреле российские власти запретили американским дипмиссиям нанимать на работу как граждан РФ, так и граждан третьих стран в качестве ответных мер на санкции США.

«Во-первых, не первый раз и не первый год посольство США уничтожает свою консульскую службу в России. И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств», — сказала Захарова.

Такие решения Вашингтон принимает «исключительно из своих собственных представлений о визовой политике», подчеркнула она.

«В-третьих, Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики «сдерживания» стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает — по людям», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее по теме: Посол США в России Салливан вернулся в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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