Захарова прокомментировала отказ посольства США от предоставления консульских услуг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посла США в России Джона Салливана о прекращении предоставления консульских услуг в РФ заявила, что американское посольство «не первый год уничтожает свою консульскую службу». Комментарий Захаровой опубликован в ее Telegram-канале.
Ранее Салливан сообщил телеканалу «Дождь», что причина отказа от предоставления консульских услуг заключается в сокращении числа сотрудников американских консульств. В апреле российские власти запретили американским дипмиссиям нанимать на работу как граждан РФ, так и граждан третьих стран в качестве ответных мер на санкции США.
«Во-первых, не первый раз и не первый год посольство США уничтожает свою консульскую службу в России. И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств», — сказала Захарова.
Такие решения Вашингтон принимает «исключительно из своих собственных представлений о визовой политике», подчеркнула она.
«В-третьих, Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики «сдерживания» стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает — по людям», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.