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Посол США в России Салливан вернулся в Москву

Ведомости

Американский посол в РФ Джон Салливан вернулся в Москву, сообщает «Интерфакс».

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Салливан.

По словам дипломата, Москва и Вашингтон должны сотрудничать в тех областях, которые представляют взаимный интерес.

«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия — и у нас есть существенные разногласия — важно вести открытый и откровенный диалог», — отметил Салливан.

В апреле посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.

В свою очередь, российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

О возвращении послов на места их работы лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились 16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве. Российский дипломат Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня.

Ранее по теме: Госдеп обозначил сроки возвращения посла США Салливана в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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