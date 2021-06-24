Посол США в России Салливан вернулся в Москву
Американский посол в РФ Джон Салливан вернулся в Москву, сообщает «Интерфакс».
«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Салливан.
По словам дипломата, Москва и Вашингтон должны сотрудничать в тех областях, которые представляют взаимный интерес.
«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия — и у нас есть существенные разногласия — важно вести открытый и откровенный диалог», — отметил Салливан.
В апреле посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.
В свою очередь, российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
О возвращении послов на места их работы лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились 16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве. Российский дипломат Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня.