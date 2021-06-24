Посол США в России Салливан вернулся в Москву

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Салливан.