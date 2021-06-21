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Госдеп обозначил сроки возвращения посла США Салливана в Москву

Ведомости

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, заявил глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

«Посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, потому что мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы и снизить риск просчета [в отношениях] между двумя странами», — сказал Прайс (цитата по ТАСС). Точной даты он не назвал.

Тремя днями ранее Салливан заявил, что «с нетерпением ждет возможности скоро вернуться в Москву». Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон 20 июня.

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.

С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.

16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы. Позже в МИД России заявили, что кроме возвращения послов Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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