Госдеп обозначил сроки возвращения посла США Салливана в Москву
Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, заявил глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.
«Посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, потому что мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы и снизить риск просчета [в отношениях] между двумя странами», — сказал Прайс (цитата по ТАСС). Точной даты он не назвал.
Тремя днями ранее Салливан заявил, что «с нетерпением ждет возможности скоро вернуться в Москву». Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон 20 июня.
Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы. Позже в МИД России заявили, что кроме возвращения послов Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз.