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Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

Стали известны новые детали переговоров президентов России и США
Глеб Мишутин
AP

Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в США на следующей неделе, заявила 17 июня представитель МИД России Мария Захарова. Это стало следствием прошедшей 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Синхронно с Антоновым в Москву вернется и американский посол Джон Салливан. Антонов был отозван для консультаций в марте, после того как Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, спросившего, считает ли он Путина убийцей.

Стали известны и некоторые детали обсуждения во время встречи вопросов кибербезопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Эху Москвы», что США передали России список из 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По данным агентства Bloomberg, в их число вошли оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты. «Президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые», – уточнил Песков, при этом он отметил, что США не связывали совершенные против инфраструктуры в США кибератаки с российским государством. Механизм для совместных консультаций в сфере кибербезопасности будет запущен, по словам Пескова, в скором времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных