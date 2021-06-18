Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

Стали известны и некоторые детали обсуждения во время встречи вопросов кибербезопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Эху Москвы», что США передали России список из 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По данным агентства Bloomberg, в их число вошли оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты. «Президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые», – уточнил Песков, при этом он отметил, что США не связывали совершенные против инфраструктуры в США кибератаки с российским государством. Механизм для совместных консультаций в сфере кибербезопасности будет запущен, по словам Пескова, в скором времени.