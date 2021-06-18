Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживаютСтали известны новые детали переговоров президентов России и США
Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в США на следующей неделе, заявила 17 июня представитель МИД России Мария Захарова. Это стало следствием прошедшей 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Синхронно с Антоновым в Москву вернется и американский посол Джон Салливан. Антонов был отозван для консультаций в марте, после того как Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, спросившего, считает ли он Путина убийцей.
Стали известны и некоторые детали обсуждения во время встречи вопросов кибербезопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Эху Москвы», что США передали России список из 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По данным агентства Bloomberg, в их число вошли оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты. «Президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые», – уточнил Песков, при этом он отметил, что США не связывали совершенные против инфраструктуры в США кибератаки с российским государством. Механизм для совместных консультаций в сфере кибербезопасности будет запущен, по словам Пескова, в скором времени.