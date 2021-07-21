Politico: США призвали Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»
США призвали Украину воздержаться от критики соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.
По словам собеседников издания, публичное выступление против договоренностей США и Германии может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Так, американские дипломаты дали понять, что отказались от блокировки завершения строительства газопровода.
В Politico отметили, что на Украине недовольны такой позицией США. Так, Киев выступает против «Северного потока — 2», так как из-за него республика может потерять средства, которые сейчас получает за транзит газа из России в Европу.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что уже сегодня Германия и США объявят о соглашении по газопроводу «Северный поток — 2». В центре договоренностей — продвижение энергетической независимости Украины. Так, соглашение гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.