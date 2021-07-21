Politico: США призвали Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что уже сегодня Германия и США объявят о соглашении по газопроводу «Северный поток — 2». В центре договоренностей — продвижение энергетической независимости Украины. Так, соглашение гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».