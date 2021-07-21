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Politico: США призвали Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»

Ведомости

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников издания, публичное выступление против договоренностей США и Германии может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Так, американские дипломаты дали понять, что отказались от блокировки завершения строительства газопровода.

В Politico отметили, что на Украине недовольны такой позицией США. Так, Киев выступает против «Северного потока — 2», так как из-за него республика может потерять средства, которые сейчас получает за транзит газа из России в Европу.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что уже сегодня Германия и США объявят о соглашении по газопроводу «Северный поток — 2». В центре договоренностей — продвижение энергетической независимости Украины. Так, соглашение гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: WSJ: Германия и США 21 июля объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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