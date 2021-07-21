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WSJ: Германия и США 21 июля объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Германия и США 21 июля объявят о соглашении по газопроводу «Северный поток — 2», что положит конец многолетней напряженности между странами, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В центре внимания предстоящей сделки — продвижение энергетической независимости Украины, рассказал один из собеседников издания. Так, соглашение гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».

Согласно договоренностям, Германия и США инвестируют $50 млн в украинскую инфраструктуру «зеленых технологий», включая возобновляемые источники энергии и связанные с ними отрасли. Кроме того, Берлин и Вашингтон постараются сделать так, чтобы Украина продолжала получать примерно $3 млрд в виде ежегодных транзитных сборов, которые Россия выплачивает в соответствии с текущим соглашением с Киевом по транзиту газа.

Помимо этого, официальные лица в Вашингтоне сообщили, что США сохраняет за собой право наложить санкции против России в случае, если та будет использовать свое положения для давления на другие государства. Подобные ограничительные меры в отношении российского энергетического сектора может ввести и Берлин.

Немецкие чиновники заявили, что Германия отклонила требование США включить в правила эксплуатации «Северного потока — 2» пункт о так называемом «выключателе», который позволил бы Берлину при «агрессивных действиях» Москвы в отношении ее соседей или западных союзников приостановить поставки газа. Решение обусловлено тем, что подобное вмешательство государства в частный проект может стать поводом для судебного разбирательства.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил детали соглашения Германии и США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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