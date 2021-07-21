WSJ: Германия и США 21 июля объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

Помимо этого, официальные лица в Вашингтоне сообщили, что США сохраняет за собой право наложить санкции против России в случае, если та будет использовать свое положения для давления на другие государства. Подобные ограничительные меры в отношении российского энергетического сектора может ввести и Берлин.