Bloomberg сообщил детали соглашения Германии и США по «Северному потоку — 2»
США и Германия близки к заключению соглашения относительно газопровода «Северный поток — 2». Договоренности будут предполагать возможность введения санкций против России со стороны Германии в том случае, если власти ФРГ посчитают, что Россия применяет энергоресурсы в качестве «оружия». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта соглашения ФРГ и США. Отмечается, что соглашение может быть подписано в ближайшие дни.
Помимо этого Берлин будет готов ввести санкции и принять другие меры в отношении России, если посчитает, что Москва пытается использовать энергоресурсы вопреки интересам Киева или совершить агрессию против Украины. Санкции могут коснуться поставок энергоносителей из России в Евросоюз, подчеркивает Bloomberg.
19 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2».
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении о том, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. Вашингтон также выразил опасения из-за того, что запуск газопровода может увеличить зависимость ЕС от российского газа.
Однако переговоры между сторонами продолжились, и теперь Германия и США близки к заключению сделки, которая, по словам одного из источников, позволит избежать санкций против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG, от введения которых Вашингтон пока воздерживается.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.